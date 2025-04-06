Компания Minisforum представила компактный ПК NAB9 Plus с процессором i9-12900HK и 32 ГБ оперативной памяти

Minisforum официально запустила в продажу на Amazon новый мини-ПК NAB9 Plus, анонсированный месяц назад. Устройство первоначально оценивается в 579 долларов, но с учетом купона на 116 долларов его можно приобрести за 463 доллара. Хотя продавцом выступает сторонний маркетплейс, доставка осуществляется напрямую через Amazon.

Главной особенностью NAB9 Plus стал процессор Intel Core i9-12900HK. Несмотря на то, что это не самый свежий чипсет, он по-прежнему предлагает высокую производительность. Компактный корпус не позволяет разместить дискретную видеокарту, но предусмотрена возможность подключения внешнего GPU через порт OCuLink, специально предназначенный для этих целей.

За заявленную цену покупатель получает 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и 1 ТБ SSD-накопителя PCIe. Устройство отличается богатым набором портов: на передней панели расположены два USB 3.2 Gen 2 и аудиоразъем 3,5 мм, на задней - два Ethernet-порта 2,5 Гбит/с, DisplayPort, HDMI 2.1 и USB 4. Система поддерживает одновременное подключение трех мониторов и имеет два дополнительных USB 2.0. Питание осуществляется через barrel-коннектор или USB PD, также присутствуют WiFi и Bluetooth.

Этот мини-ПК позиционируется как мощное решение для тех, кто ценит компактность, но не готов жертвовать производительностью. Особенно интересным предложение делает возможность апгрейда графической подсистемы через внешнюю видеокарту, что редко встречается в устройствах такого форм-фактора. При этом текущая цена со скидкой делает NAB9 Plus одним из самых привлекательных предложений в своем сегменте.