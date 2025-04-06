Легендарные часы Casio G-Shock DW5600UE снова появились в продаже на Amazon по цене ниже $55

Casio снова запустила в продажу на Amazon свои культовые часы G-Shock модели DW5600UE. Хотя это не ограниченная серия, а массовая модель, эти часы заслужили репутацию одного из самых надежных цифровых хронографов в линейке компании. Новая версия DW5600UE-1 внешне почти не отличается от предыдущей DW5600E-1V, но получила несколько важных внутренних улучшений.

Эта модель относится к знаменитой серии 5600, впервые появившейся еще в конце 1980-х. Узнаваемый квадратный корпус, минималистичный цифровой дисплей и сверхнадежная конструкция сделали DW-5600 фаворитом среди тех, кто ценит практичность и долговечность. Новинка сохранила все лучшие черты предшественников, но получила LED-подсветку вместо устаревшей EL-панели и более емкий аккумулятор, которого хватит на 5 лет работы.

Часы сохранили все ключевые функции: водонепроницаемость до 200 метров, секундомер, таймер обратного отсчета, будильники и фирменную ударопрочность G-Shock. При этом их цена остается на удивление доступной - обычно ниже $60, что делает их отличным выбором для повседневного ношения. Конкуренты вроде Timex Ironman Classic 30 или Armitron Sport 40/8284 предлагают схожие цены, но G-Shock по-прежнему вне конкуренции по надежности.