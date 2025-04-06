Компания Intel объявила о прекращении работы приложения Unison для подключения Android и iOS к Windows в июне 2025 года

Несколько лет назад Intel представила приложение Unison, позволявшее владельцам iPhone и Android-смартфонов подключать свои устройства к компьютерам на Windows. С его помощью можно было совершать звонки, обмениваться SMS-сообщениями, получать уведомления приложений, просматривать галерею телефона и передавать файлы между устройствами. Теперь компания объявила о закрытии этого сервиса.

Как первым сообщил Neowin, в описании приложения в Microsoft Store и App Store появилось уведомление о прекращении работы сервиса в конце июня 2025 года для большинства платформ. Исключение составят только владельцы компьютеров Lenovo Aura, которые смогут пользоваться приложением до конца 2025 года. Intel не стала раскрывать причины такого решения, хотя многие пользователи считали Unison весьма полезным инструментом, работавшим даже лучше родного приложения Microsoft Phone Link.

Помимо базовых функций, приложение позволяло подключать планшеты и использовать их в качестве второго экрана для совместимого ПК. Также поддерживалось управление планшетом с помощью клавиатуры и мыши компьютера через технологию Universal Control. Изначально в 2022 году приложение работало только с компьютерами Intel Evo, но в начале 2023 года его совместимость расширили на другие ПК с Windows 11, включая устройства на ARM-архитектуре, при наличии 4 ГБ оперативной памяти, Bluetooth и интернет-подключения.

Закрытие Intel Unison оставляет пользователей без удобного инструмента для интеграции смартфонов и компьютеров. Особенно это касается владельцев iPhone, так как альтернативные решения от Microsoft пока не предлагают столь же широкой функциональности для устройств Apple. Остается надеяться, что Microsoft сможет восполнить этот пробел в своих будущих обновлениях Phone Link.