Компания TCL выпустила в Китае доступные QD-Mini LED телевизоры T7L с поддержкой 288 Гц и Dolby Atmos

TCL официально запустила в Китае новую серию телевизоров T7L с QD-Mini LED подсветкой. Модель была представлена одновременно с более продвинутым Q9L Pro и доступна в четырех размерах: 55, 65, 75 и 85 дюймов. Это 4K-телевизоры с родной частотой обновления 144 Гц, поддержкой VRR и функцией Game Accelerator, позволяющей достигать 288 Гц.

Флагманская 85-дюймовая версия получила 840 зон локального затемнения и пиковую яркость до 2200 нит. HVA-панель обеспечивает контрастность 7000:1, а среди поддерживаемых технологий значатся Dolby Vision IQ, HDR10+ и Filmmaker Mode. Для подключения устройств предусмотрены Wi-Fi 6 и порты HDMI 2.1 eARC, HDMI 2.1, USB 3.0 и USB 2.0. Звуковая система Onkyo 2.1.2 канала с поддержкой Dolby Atmos Flexconnect позволяет создавать эффект объемного звучания с помощью беспроводных колонок.

Цены на новинку начинаются от 3499 юаней (около 481 доллара) за 55-дюймовую модель и доходят до 6999 юаней (примерно 963 доллара) за 85-дюймовый вариант. Пока неясно, будет ли T7L выпущен на других рынках, включая США. Примечательно, что по характеристикам он близок к уже представленному в 2025 году телевизору QM7K, который сейчас продается по цене от 998 долларов за 55-дюймовую версию.

Новая линейка позиционируется как доступная альтернатива премиальным Mini LED моделям, предлагая при этом впечатляющие характеристики для геймеров и киноманов. Особенно выделяется поддержка рекордной частоты обновления 288 Гц в игровом режиме, что делает эти телевизоры интересными для поклонников компьютерных игр. Однако пока остается открытым вопрос о глобальной доступности модели за пределами Китая.