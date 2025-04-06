Компания Anker анонсировала UV-принтер EufyMake E1 для печати на стекле и создания 3D-текстур

Компания Anker официально объявила о выпуске нового UV-принтера EufyMake E1. Производитель заявляет, что это первый в мире персональный UV-принтер с возможностью создания 3D-текстур. В отличие от традиционных 3D-принтеров, использующих филамент, эта модель работает по другой технологии - она использует чернила или другие материалы, которые затвердевают под воздействием ультрафиолетового света.

Главным преимуществом EufyMake E1 является его универсальность в плане материалов для печати. Если обычные чернила плохо держатся на стекле, то этот принтер, по утверждению Anker, может работать с более чем 300 материалами, включая стекло, дерево, акрил, металл, кожу, камень, керамику и бумагу. Устройство способно печатать как на плоских поверхностях, так и на объемных предметах вроде кружек или бутылок.

Особенностью новой модели стала функция создания 3D-текстур, которая активируется буквально одним кликом в программном обеспечении принтера. Высота элементов изображения, по-видимому, определяется отттенками. Например, с помощью специальной UV DTF пленки можно создавать наклейки без пузырьков воздуха.

Anker оснастила свой принтер системой автоматической очистки JetClean, которая должна предотвращать засорение сопел. Компания планирует запустить краудфандинговую кампанию на Kickstarter, где сторонники смогут сэкономить до $800, что намекает на высокую предполагаемую розничную цену устройства. Похоже, EufyMake E1 ориентирован в первую очередь на энтузиастов 3D-печати и профессиональных пользователей, которым нужно производить небольшие партии рекламной продукции или подобных изделий.

Этот принтер представляет собой интересное решение для тех, кому нужна универсальная печать на различных материалах с возможностью создания объемных эффектов. Однако его конечная стоимость и практические характеристики станут ясны только после начала продаж и появления первых отзывов пользователей.