Президент FromSoftware заявил о сохранении традиционного подхода к разработке несмотря на мультиплеерный The Duskbloods.

FromSoftware представила свой новый проект The Duskbloods, который стал для студии необычным экспериментом. В отличие от предыдущих хитов вроде Dark Souls, Bloodborne и Elden Ring, эта игра изначально заточена под онлайн-мультиплеер и будет эксклюзивом для Nintendo Switch 2. После анонса на Nintendo Direct 2 апреля многие поклонники забеспокоились, не означает ли это смену курса студии, известной глубокими одиночными играми. Однако президент FromSoftware Хидетака Миядзаки поспешил успокоить фанатов.

В блоге Nintendo Creator’s Voice Миядзаки пояснил, что The Duskbloods — это скорее исключение, а не новый вектор развития. Он подчеркнул, что студия по-прежнему будет делать ставку на традиционные для неё одиночные проекты. Миядзаки дал понять, что мультиплеерные эксперименты вроде The Duskbloods не заменят фирменные сложные одиночные приключения, которые принесли студии славу.