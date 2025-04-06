Новая серия часов Casio G-Shock Bright Metallic с металлизированными циферблатами и полупрозрачными ремешками поступила в продажу в европейских странах.

Компания Casio начала продажи новых часов серии G-Shock Bright Metallic в европейских странах. Три модели гибридных часов GA-2100BM с металлизированными циферблатами и полупрозрачными ремешками теперь доступны покупателям в Великобритании и странах Евросоюза.

В коллекцию вошли модели GA-2100BM-7A2 (небесно-голубой), GA-2100BM-7A5 (розовое золото) и GA-2100BM-7A8 (серебристый). В Великобритании часы продаются по цене 99,90 фунтов, а в других европейских странах, включая Нидерланды, Испанию и Францию, их стоимость составляет 129 евро. Пока приобрести новинки можно только в официальных интернет-магазинах Casio, но вскоре они должны появиться и на площадке Amazon.

Все модели серии GA-2100BM сохраняют характерный восьмиугольный безель и технологию Carbon Core Guard, обеспечивающую ударопрочность. Часы поддерживают отображение времени в 48 городах мира с возможностью выбора 12- или 24-часового формата. Среди функций — таймер обратного отсчета, пять ежедневных будильников, сигналы каждый час и секундомер с точностью до 1/100 секунды.

Устройства оснащены двойной белой LED-подсветкой и автоматическим календарем. Как и другие модели G-Shock, они обладают водонепроницаемостью до 200 метров и работают от двух батареек SR726W около трех лет. Недавно эти же модели часов появились в продаже в США, что свидетельствует о глобальном запуске коллекции.

Новая серия Bright Metallic продолжает популярную линейку "CasiOak" (GA-2100), добавляя к узнаваемому дизайну эффектные металлизированные элементы. Полупрозрачные ремешки и блестящие циферблаты придают часам современный вид, сохраняя при этом все преимущества культовых неубиваемых часов G-Shock.