Компания Casio представила специальную версию часов G-Shock GM2100, созданную совместно с басистом группы One Ok Rock к их 20-летию.

Casio готовится выпустить в США лимитированную версию часов G-Shock GM-2100TTTR-8A, созданную в сотрудничестве с японской рок-группой One Ok Rock. Модель, посвященная 20-летию коллектива, была разработана при участии басиста группы Рёты и первоначально анонсирована в марте для японского рынка.

Часы уже появились в онлайн-магазинах Casio в Сингапуре, Тайване и на Филиппинах, а также на международном сайте бренда. В Японии предзаказы на модель по цене 44 000 иен (около $300) уже распроданы, а старт продаж запланирован на 10 апреля.

GM-2100TTTR-8A сохраняет все характеристики серии 2100: ударопрочность, водонепроницаемость до 20 атмосфер и гибридный дизайн с аналоговыми стрелками и небольшим цифровым дисплеем. Особенностью этой версии стал узор из цветов сакуры на циферблате. Часы оснащены функцией мирового времени для 48 городов, секундомером с точностью до 1/100 секунды, таймером обратного отсчета и пятью ежедневными будильниками. Вес часов составляет 72 грамма, а диаметр корпуса — 49,3 мм, что делает их достаточно компактными для линейки G-Shock.

Этот релиз продолжает традицию Casio по созданию коллаборационных моделей с музыкантами и популярными культурами.