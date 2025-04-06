NVIDIA сделала движки PhysX и Flow полностью открытыми, опубликовав исходные коды GPU-симуляции и жидкостей.

Компания NVIDIA завершила процесс открытия исходного кода своих движков физики PhysX и Flow, опубликовав на GitHub ранее недоступные компоненты. Хотя PhysX SDK стал открытым ещё шесть с половиной лет назад по лицензии BSD-3, ключевые части, отвечающие за GPU-ускорение, оставались проприетарными до недавнего времени.

В обновлённой версии разработчики выложили данные, которые обеспечивают работу таких функций, как динамика твёрдых тел, симуляция жидкостей и деформируемых объектов. Одновременно был открыт код Flow SDK — библиотеки для реалистичного моделирования жидкостей на основе разреженных сеток.

Интересно, что новость появилась на фоне проблем с поддержкой PhysX на новых видеокартах RTX 50 Series. Некоторые пользователи даже прибегали к нестандартным решениям, устанавливая дополнительную видеокарту RTX 3050 исключительно для обработки физики. Полное открытие кода может помочь сообществу самостоятельно решать подобные проблемы совместимости.

Полные исходные коды уже доступны на GitHub для всех желающих.