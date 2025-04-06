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ddr22
Bossa Games объявила дату выхода Lost Skies в ранний доступ
Студия Bossa Games назначила релиз кооперативного приключения Lost Skies в ранний доступ на 18 апреля после успешного показа на Steam Next Fest.

Студия Bossa Games официально объявила дату выхода своего кооперативного survival-приключения Lost Skies в ранний доступ на Steam — игра появится 18 апреля 2025 года. Анонс сопровождался выходом нового трейлера, демонстрирующего игровой процесс и живописные виды парящих островов, между которыми предстоит путешествовать игрокам.  

Lost Skies предлагает исследования фантастического мира с воздуха, сочетая элементы выживания и кооперативного взаимодействия. Игрокам предстоит строить летательные аппараты, добывать ресурсы и сражаться с опасностями на постоянно меняющихся островах в облаках.  

Релиз в раннем доступе позволит разработчикам дорабатывать проект вместе с сообществом, постепенно добавляя новый контент и улучшая игровой процесс.

#lost skies
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