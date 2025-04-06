Студия Bossa Games назначила релиз кооперативного приключения Lost Skies в ранний доступ на 18 апреля после успешного показа на Steam Next Fest.

Студия Bossa Games официально объявила дату выхода своего кооперативного survival-приключения Lost Skies в ранний доступ на Steam — игра появится 18 апреля 2025 года. Анонс сопровождался выходом нового трейлера, демонстрирующего игровой процесс и живописные виды парящих островов, между которыми предстоит путешествовать игрокам.

Lost Skies предлагает исследования фантастического мира с воздуха, сочетая элементы выживания и кооперативного взаимодействия. Игрокам предстоит строить летательные аппараты, добывать ресурсы и сражаться с опасностями на постоянно меняющихся островах в облаках.

Релиз в раннем доступе позволит разработчикам дорабатывать проект вместе с сообществом, постепенно добавляя новый контент и улучшая игровой процесс.