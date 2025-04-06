Компания Bossa Games объявила о выходе своей кооперативной survival-адвенчуры Lost Skies в ранний доступ на Steam 18 апреля.

Компания Bossa Games объявила о выходе своей кооперативной survival-адвенчуры Lost Skies в ранний доступ на Steam 18 апреля. Игра, вызвавшая большой ажиотаж во время Steam Next Fest в феврале, предлагает игрокам исследовать мир парящих островов в компании друзей или в одиночку.

В Lost Skies можно объединиться с пятью друзьями, чтобы исследовать четыре огромных парящих острова, наполненных древними руинами, головоломками и тайнами. Главной особенностью игры стала возможность проектировать и строить собственный воздушный корабль, который служит одновременно домом и боевым судном. Игроки смогут сражаться с огромными врагами, используя крюк-кошку для передвижения и технологии управления гравитацией.

Разработчики обещают баланс между элементами выживания и исследования, без излишней жесткости типичных survival-игр. Корабль можно кастомизировать как уютное жилище или превратить в мощный боевой корабль. Особое внимание уделено свободе передвижения - с помощью костюма-крыла и крюка можно исследовать острова с разных углов.

Игра уже доступна для добавления в список желаний в Steam. Bossa Games также приглашает игроков присоединиться к официальному Discord-серверу и следить за разработкой через блог Open Development. Lost Skies предлагает уникальный опыт исследования фантастического мира, где выживание - лишь начало приключения.

Ранний доступ стартует 18 апреля, и игроки смогут оценить первые возможности игры в жанре кооперативных приключений. Судя по реакции на демо-версию, Lost Skies может повторить успех предыдущих проектов студии.