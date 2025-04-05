Nothing показала новый дизайн камеры в CMF Phone 2 и сохранила доступную цену.

Компания Nothing опубликовала первый тизерный ролик, посвященный смартфону CMF Phone 2, который станет преемником бюджетной модели CMF Phone 1. В видео показан необычный дизайн камеры — основной модуль выполнен в виде капсулы и содержит одну камеру со вспышкой. Однако, согласно предыдущим данным, на задней панели разместятся три камеры: две отдельно и одна в этом модуле.

Пока технические характеристики камер не раскрываются, но ожидается, что Nothing добавит ультраширокоугольный модуль, которого не хватало в первой версии.

По слухам, CMF Phone 2 получит 6,3-дюймовый OLED-экран с разрешением 1080p+ и частотой обновления 120 Гц. Аппаратной основой станет процессор MediaTek Dimensity 7400 с восемью ядрами, а автономность обеспечит аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой 33-ваттной зарядки.

Официальные данные о цене и дате выхода пока не объявлены, но учитывая позиционирование линейки CMF, можно ожидать доступную стоимость. Первая модель стоила около 289 долларов, и новая версия вряд ли сильно превысит эту планку.