Компания Alldocube представила компактный игровой планшет iPlay 70 Mini Ultra с экраном 144 Гц и мощным процессором

Компания Alldocube анонсировала новый игровой планшет iPlay 70 Mini Ultra, который позиционируется как конкурент флагманским компактным планшетам от крупных производителей. Устройство получило 8,8-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления 144 Гц, что делает его интересным вариантом для мобильных геймеров. Пиковая яркость дисплея достигает 500 нит, а покрытие цветового пространства NTSC составляет 97%, что обещает качественную картинку.

В основе планшета лежит процессор Snapdragon 7+ Gen 3, выпущенный Qualcomm в прошлом году. Этот 4-нм чипсет с ядрами Cortex-X4, Cortex-A720 и Cortex-A520, а также графикой Adreno 732, по заявлениям производителя, обеспечивает производительность, близкую к Snapdragon 8s Gen 3. Комплектация включает 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения и аккумулятор емкостью 7300 мАч с поддержкой 20-ваттной зарядки.

Габариты устройства составляют 208,2×129,6×7,9 мм при весе 335 грамм, что делает его достаточно компактным и удобным для переноски. Из фотофункций имеются 5-мегапиксельная фронтальная и 13-мегапиксельная основная камеры. Планшет поставляется с предустановленной Android 14, но информация о будущих обновлениях системы пока отсутствует.

Alldocube пока не раскрыла информацию о глобальной доступности планшета и его окончательной цене. Учитывая характеристики, iPlay 70 Mini Ultra может стать привлекательной альтернативой более дорогим компактным планшетам.