Realme подтвердила скорый выход флагмана GT7 на Dimensity 9400+ с батареей свыше 7000 мАч и 100-ваттной зарядкой

Realme официально подтвердила скорый выход своего нового игрового смартфона GT7, который станет одним из первых устройств на новом флагманском процессоре MediaTek Dimensity 9400+. По словам представителя компании Сюй Ци Чейза, устройство позиционируется прежде всего как игровое решение, продолжая линейку GT6. Главной особенностью новинки станет рекордная для флагманов батарея емкостью более 7000 мАч, что на 1500 мАч больше, чем у предшественника.

Несмотря на увеличение емкости аккумулятора, максимальная мощность зарядки снижена со 120 Вт до 100 Вт. Смартфон получит 144-герцовый дисплей от BOE в корпусе толщиной менее 8,3 мм и весом до 205 грамм с защитой по стандарту IP69. Точная дата презентации пока не названа, но известно, что релиз состоится уже в этом месяце, практически одновременно с анонсом Oppo Find X8s — другого первенца на Dimensity 9400+.

Интересно, что Realme удалось сохранить компактные размеры устройства, несмотря на огромную батарею. Это стало возможным благодаря оптимизированной конструкции и использованию современных материалов. Ожидается, что сочетание мощного процессора, энергоемкого аккумулятора и высокочастотного экрана сделает GT7 одним из самых интересных игровых смартфонов 2025 года.