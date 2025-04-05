Компания Sony представила лазерный проектор Bravia Projector 7 с нативным 4K и поддержкой 120 Гц для геймеров

Sony официально объявила о скором выходе нового флагманского проектора Bravia Projector 7, также известного под индексом VPL-XW5100ES. Устройство займет место между уже существующими моделями Projector 9 и Projector 8 в линейке премиальных решений для домашних кинотеатров. Главной особенностью новинки стала лазерная система подсветки с заявленной яркостью 2200 люмен и ресурсом работы до 20000 часов.

Проектор оснащен нативной 4K SXRD-матрицей с разрешением 4096×2160 пикселей и поддерживает технологию IMAX Enhanced для кинопоказов. Геймеры оценят поддержку 4K@120Hz с задержкой ввода всего 12 мс, два порта HDMI 2.1 и режим Auto Low Latency Mode. Цветовой охват составляет 95% DCI-P3, а фирменный процессор XR обеспечивает такие функции, как динамическое тональное отображение и улучшенную глубину черного.

Устройство отличается компактными для своего класса размерами (46,1×47,2×20 см) и весом около 13 кг. Оно поддерживает интеллектуальное переключение между форматами 16:9 и 2.35:1 без ручной регулировки объектива, а также легко интегрируется в системы умного дома через популярные платформы.

Ожидается, что цена и точная дата выхода Bravia Projector 7 в США будут объявлены в ближайшие недели. Примечательно, что в страны Европы и Великобританию эта модель не поступит из-за новых законодательных ограничений, что может расстроить поклонников бренда в этих регионах.