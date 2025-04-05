В сети появились подробности о Motorola Razr 60 Ultra, который превзойдет конкурентов благодаря Snapdragon 8 Elite

Motorola готовится к скорому анонсу нового складного смартфона Razr 60 Ultra, который должен стать значительным апгрейдом по сравнению с текущей моделью Razr 50 Ultra. Известный инсайдер Эван Бласс опубликовал на своей странице в X 30-секундный проморолик, подтверждающий, что устройство получит топовый процессор Snapdragon 8 Elite вместо ожидаемого Snapdragon 8s Gen 4. Это решение обеспечит новинке преимущество в производительности около 40% не только перед собственным предшественником на Snapdragon 8s Gen 3, но и перед основным конкурентом — Samsung Galaxy Z Flip6 с Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy.

Дизайн Razr 60 Ultra практически не изменился по сравнению с предыдущим поколением, хотя Motorola добавила новые варианты цветового оформления с различными текстурами. Согласно утечкам, смартфон получит увеличенный аккумулятор на 4700 мАч с поддержкой 68-ваттной быстрой зарядки, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища. Внешний 4-дюймовый дисплей сохранит частоту обновления 165 Гц, что является одним из конкурентных преимуществ серии Razr.

Ожидается, что официальная презентация Razr 60 Ultra состоится уже на этой неделе, а стартовая цена в Европе составит около 1299 евро (примерно 1440 долларов).