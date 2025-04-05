В сети раскрыли детали о следующем поколении iPad Mini, который получит OLED-дисплей от Samsung

Несмотря на недавний релиз новых iPad Air, Apple продолжает работу над следующим поколением компактного iPad Mini. Согласно последним данным от инсайдера Jukanlosreve, слухи о возможном отказе от линейки Mini в пользу складного устройства не соответствуют действительности. Компания действительно разрабатывает складной iPhone с 7,74-дюймовым экраном, но это будет отдельный продукт, а не замена 8,3-дюймовому планшету.

Основным нововведением следующего iPad Mini станет переход на OLED-технологию, аналогичную той, что используется в iPad Pro. Хотя OLED-версии Pro-моделей, по некоторым данным, не оправдали ожиданий Apple по продажам, компания продолжает курс на внедрение этих дисплеев во всю линейку планшетов. Производством экранов для Mini, как сообщает Digital Chat Station, займётся Samsung Display.

Ожидается, что новинка выйдет во второй половине 2026 года. Пока остаётся неясным, получит ли устройство повышенную частоту обновления экрана — этот вопрос, вероятно, прояснится ближе к запуску. Текущая версия iPad Mini с ЖК-экраном остаётся популярной среди тех, кто ценит компактные размеры и портативность, поэтому переход на OLED может сделать новую модель ещё привлекательнее.