Из-за завышенных цен на RTX 5000 геймеры массово покупают старые модели, RTX 4060 стала самой продаваемой видеокартой

Свежие данные от Newegg показывают неожиданный тренд на рынке видеокарт — на фоне высоких цен и дефицита новых моделей RTX 5000 серии, геймеры массово переключаются на предыдущее поколение. Видеокарта MSI Ventus GeForce RTX 4060 с 8 ГБ памяти сейчас возглавляет чарты продаж с ценой в 459 долларов. Любопытно, что следом идут модели AMD — Radeon RX 7800 XT и RX 9070 XT, тогда как первая карта новой серии NVIDIA, ASUS TUF Gaming RTX 5070 OC, занимает лишь восьмое место при цене 739 долларов.

Ситуация выглядит парадоксальной — мартовский опрос Steam Hardware Survey показывает, что доля RTX 4000-й серии тоже сокращается, а наибольший рост демонстрирует шестилетняя GTX 1650. В то же время AMD постепенно увеличивает свою долю на рынке, особенно после выхода RX 9070-й серии. В Японии доля AMD достигла 45%, что стало неожиданностью после доминирования NVIDIA с 90% рынка в декабре прошлого года.

Эксперты связывают этот тренд с несколькими факторами. Во-первых, новые RTX 5000 остаются слишком дорогими для большинства геймеров. Во-вторых, NVIDIA явно делает ставку на ИИ-сегмент, экономя на объемах видеопамяти в игровых моделях, что критично для современных игр в высоких разрешениях. В результате даже преданные поклонники NVIDIA вынуждены искать альтернативы среди старых моделей или переходить на AMD.

Этот рыночный сдвиг ставит перед NVIDIA сложный выбор — либо снижать цены на новые модели, рискуя прибылями, либо терять долю игрового рынка в пользу конкурентов. Пока компания не комментирует ситуацию, но если тренд сохранится, это может привести к пересмотру стратегии. Для обычных же геймеров текущая ситуация означает, что обновление системы сейчас требует особенно тщательного анализа цен и характеристик.