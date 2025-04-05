Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Видеокарты RTX 4060 возглавили продажи на Newegg из-за высоких цен на RTX 5000
Из-за завышенных цен на RTX 5000 геймеры массово покупают старые модели, RTX 4060 стала самой продаваемой видеокартой

Свежие данные от Newegg показывают неожиданный тренд на рынке видеокарт — на фоне высоких цен и дефицита новых моделей RTX 5000 серии, геймеры массово переключаются на предыдущее поколение. Видеокарта MSI Ventus GeForce RTX 4060 с 8 ГБ памяти сейчас возглавляет чарты продаж с ценой в 459 долларов. Любопытно, что следом идут модели AMD — Radeon RX 7800 XT и RX 9070 XT, тогда как первая карта новой серии NVIDIA, ASUS TUF Gaming RTX 5070 OC, занимает лишь восьмое место при цене 739 долларов.  

Ситуация выглядит парадоксальной — мартовский опрос Steam Hardware Survey показывает, что доля RTX 4000-й серии тоже сокращается, а наибольший рост демонстрирует шестилетняя GTX 1650. В то же время AMD постепенно увеличивает свою долю на рынке, особенно после выхода RX 9070-й серии. В Японии доля AMD достигла 45%, что стало неожиданностью после доминирования NVIDIA с 90% рынка в декабре прошлого года.

Эксперты связывают этот тренд с несколькими факторами. Во-первых, новые RTX 5000 остаются слишком дорогими для большинства геймеров. Во-вторых, NVIDIA явно делает ставку на ИИ-сегмент, экономя на объемах видеопамяти в игровых моделях, что критично для современных игр в высоких разрешениях. В результате даже преданные поклонники NVIDIA вынуждены искать альтернативы среди старых моделей или переходить на AMD.  

Этот рыночный сдвиг ставит перед NVIDIA сложный выбор — либо снижать цены на новые модели, рискуя прибылями, либо терять долю игрового рынка в пользу конкурентов. Пока компания не комментирует ситуацию, но если тренд сохранится, это может привести к пересмотру стратегии. Для обычных же геймеров текущая ситуация означает, что обновление системы сейчас требует особенно тщательного анализа цен и характеристик.

#rtx 4060
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Выходец из РФ обвиняется в краже секретных данных, позволяющих создать полноценный 28-нм литограф
10
AMD назвала несовместимость памяти причиной выхода из строя процессоров X3D и предложила решение
33
Астронавты миссии SpaceX Fram2 начали испытывать симптомы космической болезни
1
OnePlus 13T показал рекордные 3 миллиона баллов в тесте AnTuTu
+
В Firefox 137 появились группы вкладок и поддержка математических вычислений в адресной строке
+
Vivo X200 Ultra показал снимки с 200 Мп телефото камеры с зумом до 30х
1
AMD анонсирует Radeon RX 9070 GRE как альтернативу дорогим моделям
5
Из-за введения пошлин Дональдом Трампом консоли и компьютерные комплектующие могут стать дороже
3
AMD посоветовала обновить BIOS материнской платы в случае возникновения проблем с Ryzen 7 9800X3D
1
Обнаружена Radeon RX 9070 XT с дефектным графическим процессором
11
Мобильная GeForce RTX 5080 всего на 15% отстает от RTX 5090
+
На поверхности GPU PowerColor RX 9070 XT обнаружили серьезные дефекты
2
На сайте Lenovo обнаружили информацию о компьютерах с RTX 5060 и 5060 Ti
+
Наушники Sony WH-1000XM6, возможно, выйдут уже в мае с тремя цветовыми вариантами
+
Tesla Cybertruck после замены отваливающейся накладки стойки кузова стал выглядеть хуже прежнего
2
Infinity Blade II получила неофициальный порт на ПК с улучшенной графикой
+
Casio G-Shock MTG-B4000 могут выйти в июне 2025 года по цене около 1200 долларов
+
Siemens покупает разработчика ПО для бионаук Dotmatics за $5,1 млрд
+
«Рособоронэкспорт» представит Су-57 и Т-90МС на выставке в Бразилии
+
Xiaomi представила новые умные выключатели Smart Switch
+

Популярные статьи

Краткий обзор игр на движке CryEngine
22
Сколько за новую Switch 2 будет просить в России, и почему приставка так дорого стоит
10
Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
58
15 опасных ошибок при сборке ПК, которые легко выведут из строя вашу материнскую плату
18
Новое поколение консолей Xbox и обратная совместимость - краеугольный камень платформы Microsoft
2
О сложностях возвращения иностранных брендов в Россию
30
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon 9200 128Mb 128bit - доминация на дне
14
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8800 XPG Lancer CUDIMM RGB (AX5СU8800C4224G-BLACRSG) объемом 48 Гбайт
2
Почему рынок видеокарт серьёзно болен, а рядовые геймеры разочарованы в NVIDIA и AMD
15
Зачем Трамп вводит пошлины "против всего мира" и что будет с экономиками ведущих стран
26

Сейчас обсуждают

Данила Галич
06:08
Ахах. Поражают такие сравнения. 12400f стоит 90$, а 7500f стоит 120$. И мат.платы под интел стартуют от 50$. Под AMD - от 75$
Разработчики советуют избегать драйверов NVIDIA 572.XX из-за частых сбоев в играх
Михаил Авраменко
05:58
Наши слоняры 😎
Economist: Жители одного из островов на Аляске начали учить русский язык
Магсат Нуврыев
05:49
А я тебе сказал, что даже те кто могут, особо не гонятся. Все кто зарабатывает, умеют считать деньги. И статистика стима вам в помощь. 3% это не наступил. Это просто присутствует на рынке. Просто пок...
Почему я не планирую покупать монитор с разрешением 4К, и из-за чего видеокарты постоянно дорожают
Cowboy Huggies
05:46
Даже в 2025 многие игры хорошо работают на HDD, но некоторым необходим SSD.
Краткий обзор игр на движке CryEngine
Cowboy Huggies
05:37
Все поудаляли про ваших вымышленных знакомых.
Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
Патрик Серафимович
05:27
16 ядерного, 32 поточного процессора. А не наоборот.
Мини-ПК от GMKtec на базе Ryzen AI MAX+ 395 с GPU уровня GeForce RTX 4060 будет стоить более $2 000
Cowboy Huggies
05:23
Фанатики амд и энвидии тоже больны как и рынок, вам лечиться надо, а не сраться друг с другом в комментариях.
Почему рынок видеокарт серьёзно болен, а рядовые геймеры разочарованы в NVIDIA и AMD
Данил Тамонин
05:08
Топовый майнинг риг 2025 года. Интересно сколько у него окупаемость.
Вьетнамский ритейлер начал собирать ИИ-серверы на базе видеокарт GeForce RTX 5090
Гидеон Паскудович
04:48
Хз, похоже на бред сумасшедшего скуфа. Какой торжество, лол. Плойка это отличное устройство, которое что сейчас, что пять лет назад дарила одинаковые эмоции. Вставил диск, начал играть. И да, эмоции о...
Недостатки у PlayStation 5 - личный взгляд без розовых очков
Сергей Шпротов
04:11
В формате - компактный дизайн и цена. Идеально, да. А если надо фпс это вам на ПК
Недостатки у PlayStation 5 - личный взгляд без розовых очков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем