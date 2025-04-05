Компания Tenstorrent запустила линейку продуктов Blackhole на базе RISC-V для масштабируемых ИИ-решений

На мероприятии DevDay в Сан-Франциско компания Tenstorrent анонсировала новое поколение чипов Blackhole, разработанных для эффективного выполнения масштабных задач искусственного интеллекта. В основе этих решений лежат усовершенствованные RISC-V ядра, обеспечивающие практически неограниченную масштабируемость. Три новых продукта уже доступны для заказа на официальном сайте компании: Blackhole p100 за 999 долларов, Blackhole p150 за 1299 долларов в различных вариантах охлаждения и высокопроизводительная рабочая станция TT-Quiet box с четырьмя процессорами Blackhole за 11999 долларов.

Все продукты семейства Blackhole переведены на 6-нм техпроцесс и получили обновлённую сетевую архитектуру NoC, увеличенную плотность памяти и дополнительные RISC-V ядра. Для поддержки разработчиков Tenstorrent запустила специальную платформу Developer Hub с обучающими материалами, моделями и ресурсами. Продукты полностью совместимы с открытым программным стеком компании, включающим TT-Forge, TT-NN, TT-Metalium и TT-LLK, исходный код которых доступен на GitHub.

Особое внимание компания уделила системе охлаждения, предложив пассивные, активные и жидкостные варианты в зависимости от модели. Это позволяет использовать Blackhole как в лабораторных условиях, так и в промышленных средах с повышенными требованиями к надёжности. Поддержка Ethernet в модели p150 открывает дополнительные возможности для создания распределённых вычислительных систем.



