Компания Shuttle расширила линейку мини-ПК XPC nano двумя моделями на базе Intel Core Ultra с поддержкой AI-ускорения

Компания Shuttle анонсировала две новые модели в своей линейке ультракомпактных ПК XPC nano — NT10H5 и NT10H9. Эти устройства, выполненные в том же 1-литровом корпусе (132×143×55 мм), что и ранее выпущенная AMD-версия NA10H7, теперь работают на процессорах Intel Core Ultra. Младшая модель оснащена чипом Core Ultra 5-125H, а старшая — более мощным Core Ultra 9-185H. Оба процессора имеют встроенную графику Intel Arc и специальный нейропроцессор Intel AI Boost NPU, обеспечивающий до 34 TOPS производительности в задачах искусственного интеллекта.

Ключевые особенности новых мини-ПК включают поддержку до 96 ГБ оперативной памяти DDR5, слотов для NVMe SSD стандарта PCIe Gen 4, а также богатый набор портов: два разъёма HDMI 2.0, два USB4 с DisplayPort 1.4, два порта 2.5 Gbit Ethernet и кард-ридер. Устройства способны одновременно выводить изображение на четыре 4K-монитора, что делает их интересным решением для профессиональных задач. В комплекте идёт крепление VESA для размещения за монитором или под столом.

Shuttle предлагает пользователям выбор между AMD и Intel платформами в одинаковом форм-факторе. Если NA10H7 с процессором Ryzen 7-8845HS демонстрирует суммарную AI-производительность 39 TOPS, то новые Intel-модели делают ставку на другие преимущества. Оба варианта подходят для машинного обучения, обработки данных в реальном времени, мультимедийного редактирования и других ресурсоёмких задач, где важны компактные размеры и AI-ускорение.



