Китайская компания RiVAI Technologies разработала первый полностью отечественный серверный процессор Lingyu на архитектуре RISC-V для центров обработки данных

Китайская компания RiVAI Technologies, основанная в 2018 году в Шэньчжэне, представила серверный процессор Lingyu, полностью разработанный в Китае и основанный на архитектуре RISC-V. Этот процессор предназначен для ресурсоемких задач в центрах обработки данных и искусственного интеллекта.

Lingyu отличается необычной архитектурой — он сочетает 32 универсальных вычислительных ядра с 8 специализированными ядрами для интеллектуальных вычислений. Такой гетерогенный подход позволяет динамически распределять задачи между разными типами ядер, что потенциально повышает энергоэффективность по сравнению с традиционными процессорами. Разработчики заявляют, что производительность их решения сопоставима с современными x86-серверными процессорами.

Компания RiVAI уже получила 37 патентов, связанных с технологиями RISC-V, и сотрудничает с более чем 50 промышленными и академическими партнерами. Интересно, что техническим консультантом проекта выступает Дэвид Паттерсон, один из создателей архитектуры RISC-V.

Появление Lingyu — важный момент в стратегии Китая по достижению технологической независимости в области полупроводников. Этот процессор может ускорить развитие экосистемы RISC-V и предложить китайским центрам обработки данных альтернативу x86 и Arm-решениям. Пока неизвестно, когда новинка поступит в массовое производство, но сам факт ее создания показывает, что Китай серьезно настроен сократить технологическое отставание в этой сфере.