Компания OWC представила SoftRAID 8.5 с улучшенной обработкой сбоев дисков и расширенной поддержкой RAID для профессиональных пользователей

Компания Other World Computing (OWC) объявила о выходе обновленной версии своего программного обеспечения для управления RAID-массивами. SoftRAID 8.5 получил множество улучшений, направленных на повышение надежности, функциональности и производительности.

Среди ключевых изменений в версии для macOS — улучшенная обработка сбоев дисков в RAID 4/5. Теперь при обнаружении ошибки чтения или записи диск автоматически помечается как неисправный, а система использует избыточность RAID для восстановления данных. Также улучшена работа с отключенными дисками и расширены возможности командной строки для администраторов.

В Windows-версии появилась поддержка не-RAID томов, созданных на Mac, улучшено управление RAID 1+0 и добавлена совместимость со службой теневого копирования томов. Обновление бесплатно для пользователей с активной подпиской на SoftRAID. По словам основателя OWC Ларри О'Коннора, новая версия продолжает традицию предоставления надежных решений для защиты данных.