Компания Nintendo пояснила решение использовать LCD-экран в Switch 2, а также опубликовала первые данные о размерах игр для новой консоли

Nintendo официально объяснила, почему вторая версия Switch получила LCD-экран вместо OLED. Несмотря на то, что новый экран стал больше (7,9 дюймов против 6,2), получил разрешение 1080p и поддержку HDR с переменной частотой обновления до 120 Гц, многие фанаты ожидали именно OLED-технологию. Как пояснил Тецуя Сасаки, руководитель отдела разработки технологий Nintendo, компания тщательно изучила доступные варианты и остановилась на LCD из-за прогресса в этой технологии.

Некоторые поклонники предполагают, что Nintendo может выпустить OLED-версию консоли через пару лет, следуя своей традиции. Пока же пользователи получат более доступную LCD-модель. Впрочем, новый экран Switch 2 все равно серьезно улучшен по сравнению с оригинальной Switch — выше разрешение, частота обновления и поддержка современных технологий.

Параллельно в японском магазине My Nintendo Store появилась информация о размерах игр для Switch 2. Например, Mario Kart World займет 23,4 ГБ, Donkey Kong Bananza — 10 ГБ, а сборник GameCube Nintendo Classics — всего 3,5 ГБ. Это больше, чем у большинства игр для первой Switch, но все равно скромнее по сравнению с играми для PC, PlayStation и Xbox, где размеры часто превышают 100 ГБ.

Встроенного хранилища в Switch 2 будет 256 ГБ, но его можно расширить с помощью карт microSD Express. Nintendo явно старается балансировать между качеством контента и доступностью, хотя выбор LCD-экрана все равно вызвал споры среди фанатов.