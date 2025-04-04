Компания MediaTek анонсировала Kompanio Ultra 910 — 3-нм процессор с кластером производительных ядер и поддержкой LPDDR5X для Chromebook

MediaTek сделала неожиданный ход, представив новый процессор Kompanio Ultra 910, который по техническим характеристикам напоминает флагманские решения вроде Snapdragon X Elite, но предназначен исключительно для Chromebook. Чип изготовлен по передовому 3-нм техпроцессу TSMC второго поколения — тому же, что используется в Apple M4. Это демонстрирует, что MediaTek больше не ограничивается созданием только бюджетных и средних решений.

Kompanio Ultra 910 получил необычную конфигурацию из восьми ядер, где все являются производительными — без энергоэффективных ядер. В состав вошли Cortex-X925 с частотой до 3,62 ГГц, Cortex-X4 и Cortex-A720. Чип поддерживает оперативную память LPDDR5X с частотой до 8533 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность. Особое внимание MediaTek уделила искусственному интеллекту — встроенный нейропроцессор восьмого поколения обеспечивает производительность до 50 TOPS.

Несмотря на ориентацию на Chromebook, Kompanio Ultra 910 обладает впечатляющими графическими возможностями. Производитель заявляет о поддержке трассировки лучей на уровне ПК благодаря 11-ядерному GPU Immortalis-G925, хотя конкретные тесты пока не представлены. Чип также поддерживает подключение двух 4K-мониторов, Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0.

Эксперты отмечают, что выбор Chromebook в качестве платформы для такого мощного процессора выглядит необычно. Возможно, это связано с эксклюзивным соглашением между Qualcomm и Microsoft о использовании чипов Snapdragon в Windows-устройствах. Однако у MediaTek есть альтернативный план — совместно с NVIDIA компания готовит выпуск ПК с ИИ во второй половине 2025 года, что может изменить расстановку сил на рынке.



