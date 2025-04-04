Эксперты считают что высокая стоимость Nintendo Switch 2 и игр стимулирует цифровые продажи, что выгодно компании

Аналитики начали оценивать перспективы Nintendo Switch 2 после анонса консоли, и их мнения в целом оптимистичны. По словам Риса Эллиота из MIDiA Research, новая приставка имеет все шансы стать хитом продаж, несмотря на цену в 450 долларов. Хотя эта стоимость оказалась выше ожиданий многих экспертов, она все равно остается в прогнозируемом диапазоне 400-500 долларов и сопоставима с ценниками других консолей и Steam Deck.

Особое внимание аналитики уделяют политике ценообразования Nintendo на игры. Компания установила цену в 80 долларов за физическую версию Mario Kart World, что значительно выше привычного уровня. По мнению Эллиота, это сознательная стратегия, направленная на стимулирование цифровых продаж. В отличие от Sony и Microsoft, где цифровые покупки уже давно преобладают, у Nintendo пока сохраняется баланс 50/50 между физическими и цифровыми копиями.

Эксперты видят несколько причин такого подхода. Во-первых, Nintendo не получает доход от перепродажи физических копий игр. Во-вторых, цифровое распространение дает компании больше контроля над ценами. В-третьих, недавний анонс Digital Game Card, позволяющий "одалживать" игры участникам семейной подписи Switch Online, также работает на популяризацию цифрового контента.

Несмотря на более высокие цены, аналитики уверены в успехе Switch 2 благодаря сильной линейке игр и универсальности консоли, которая привлекает как хардкорных геймеров, так и семейную аудиторию. Nintendo традиционно не использует стратегию продаж консолей в убыток, предпочитая получать прибыль с самого старта. В долгосрочной перспективе компания может выпустить более дешевую версию консоли, но даже текущая цена в 450 долларов не должна стать серьезным препятствием для массового покупателя.



