Компания Ayaneo опубликовала первое видео с игровым процессом на портативной консоли Pocket Ace, демонстрируя работу Snapdragon G3x Gen 2 и функцию имитации смартфона

Компания Ayaneo наконец показала свою новую портативную игровую консоль Pocket Ace в действии. После серии загадочных тизеров производитель выпустил пятиминутное видео, где около четырех минут посвящено демонстрации возможностей устройства. Особое внимание в ролике уделено необычной функции "device spoofing", которая позволяет консоли имитировать различные флагманские смартфоны, включая Xiaomi 14 Pro, ROG Phone 8 Pro и Galaxy S24 Ultra.

Технические характеристики Pocket Ace остались без изменений по сравнению с предыдущими анонсами. Устройство оснащено процессором Snapdragon G3x Gen 2, таким же как в других последних портативных консолях Ayaneo. Консоль получила 6 000 мАч батарею и 4,5-дюймовый IPS-экран с разрешением 1620×1080 пикселей и соотношением сторон 3:2.

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Видео подтвердило, что Pocket Ace сохранит фирменный стиль Ayaneo, но при этом будет достаточно компактной для удобного ношения. Производитель пока не назвал точную дату выхода устройства, известно лишь, что продажи начнутся через платформу Indiegogo.