Компания Ugreen выпустила новую док-станцию для Mac mini с 10 портами, включая слот для NVMe SSD и кард-ридеры, превосходя аналоги от Raycue и Satechi по удобству и функциональности

Ugreen представила новую док-станцию для последнего поколения Mac mini. Устройство выделяется среди конкурентов от Raycue и Satechi расширенной функциональностью и продуманным дизайном. Главной особенностью стала встроенная поддержка NVMe SSD через удобно расположенный слот M.2 2280 на нижней стороне док-станции.

В отличие от решения Raycue, где доступ к SSD требует дополнительных усилий, Ugreen сделала этот процесс максимально простым. При этом слот обеспечивает скорость передачи данных до 40 Гбит/с, что в четыре раза быстрее, чем у аналога Raycue. Док-станция предлагает впечатляющий набор из пяти USB Type-A портов разных стандартов и трех USB Type-C, а также слоты для SD и MicroSD карт, которые редко встречаются в подобных устройствах.

Конструкция предусматривает удобный доступ к кнопке питания Mac mini и имеет встроенный кабель Type-C для подключения к компьютеру. Это решение избавляет пользователей от необходимости использовать дополнительные провода. В настоящее время док-станция доступна в Еврозоне по цене около 80 евро, но ожидается, что в ближайшие месяцы продукт появится и в других регионах.

