В Vivo продемонстрировали тестовые фото с 200 Мп телефото камеры X200 Ultra, которая сохраняет детализацию даже при 30-кратном зуме и в условиях слабого освещения

Компания Vivo пока не объявила точную дату презентации своего флагманского смартфона X200 Ultra, но продолжает постепенно раскрывать детали о его камерах. Накануне топ-менеджер компании Хан Бо Сяо опубликовал тестовые снимки, сделанные телефото модулем нового устройства.

В отличие от конкурентов вроде Find X8 Ultra и Galaxy S25 Ultra, которые используют двойные телефото камеры, X200 Ultra получит один 200-мегапиксельный сенсор. Как утверждает представитель Vivo, этот датчик способен улавливать на 38% больше света по сравнению с предыдущим поколением. Судя по всему, в аппарате действительно установлен усовершенствованный сенсор ISOCELL HP9 с увеличенной апертурой.

Особое внимание привлекли тестовые фотографии, сделанные с 10-, 20- и 30-кратным зумом. Даже при максимальном приближении и в условиях слабого освещения снимки сохраняют высокую детализацию. При этом базовая фокусная дистанция камеры составляет 85 мм, что обеспечивает качественную съемку портретов.

Несмотря на впечатляющие примеры фотографий, эксперты советуют дождаться независимых тестов, чтобы сделать окончательные выводы о возможностях камеры X200 Ultra. Компания пока не раскрывает все характеристики смартфона, но уже ясно, что он станет серьезным игроком на рынке фото-ориентированных флагманов. Ожидается, что устройство представят вместе с моделями X200s и Pad5 Pro в ближайшее время.