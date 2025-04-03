Sony ускорила выход наушников WH-1000XM6

Появилась новая информация о скором выходе флагманских наушников Sony WH-1000XM6. Согласно данным The Walkman Blog, преемник популярной модели WH-1000XM5 может поступить в продажу уже в первой или второй неделе мая. Если эти сведения подтвердятся, то в конце апреля стоит ожидать утечек с подробными характеристиками и изображениями устройства через ранние списки розничных продавцов.

Наушники уже получили необходимые сертификаты в США, Южной Корее и других странах, что подтверждает их скорый релиз. Судя по имеющимся данным, WH-1000XM6 будут доступны как минимум в трех цветах: черном, темно-синем и платиново-серебристом. Однако Sony традиционно расширяет палитру в течение жизненного цикла продукта, как это было с прошлогодними моделями WF-1000XM5 и WH-1000XM5, которые позже получили вариант Smoky Pink.



Этот анонс стал неожиданностью, учитывая, что Sony только в конце марта представила новые модели WF-C710N и обновила цветовые варианты WH-CH520/WH-CH720N. Ускоренный выход WH-1000XM6 может свидетельствовать о стремлении компании укрепить свои позиции на рынке премиальных беспроводных наушников перед летним сезоном.



Пока официальных подтверждений от Sony не поступало, но регуляторные одобрения и согласованные утечки обычно предшествуют скорому анонсу. Поклонникам бренда остается следить за новостями — если информация верна, то подробности о новинке станут известны буквально в ближайшие недели.