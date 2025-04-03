Компания Nintendo объявила, что только VR-набор Labo не будет работать на Switch 2, тогда как более 160 игр имеют проблемы совместимости или запуска

Nintendo опубликовала список игр, которые могут иметь проблемы с совместимостью на новой консоли Switch 2. Единственным исключением, которое точно не будет работать, стал VR-набор Nintendo Labo Toy-Con 4 — компания объяснила это тем, что конструкция картонных очков просто не подходит для новой консоли. Все остальные наборы Labo сохранят функциональность, но для них потребуются оригинальные Joy-Con, так как новые контроллеры Joy-Con 2 несовместимы с этими аксессуарами.

Среди игр с проблемами запуска оказались такие популярные проекты, как Fortnite, DOOM Eternal, Final Fantasy, Wolfenstein II и Rocket League. Всего в этом списке более 120 наименований. Ещё около 40 игр, включая Alan Wake Remastered и Alien: Isolation, смогут запускаться, но будут иметь определённые проблемы в работе. Nintendo заявила, что уже занимается изучением этих вопросов, и многие из них могут быть решены к моменту выхода консоли в июне.



Особый случай представляет Fortnite — вместо исправления существующей версии Epic Games выпустит отдельную редакцию игры для Switch 2. Такой же подход применялся Sony при переходе с PS4 на PS5. Однако для многих игроков может стать неожиданностью необходимость переустановки некоторых игр при переходе на новую консоль.



Отдельная категория — игры, требующие оригинальных Joy-Con. В этот список вошли Ring Fit Adventure, Nintendo Switch Sports, WarioWare: Move It! и другие проекты, использующие уникальные функции контроллеров. Nintendo рекомендует владельцам этих игр сохранить старые Joy-Con для использования с Switch 2.





