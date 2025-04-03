Компания Samsung отложила запуск тончайшего смартфона Galaxy S25 Edge до мая-июня для пересмотра стратегии позиционирования на рынке

Samsung приняла решение перенести выпуск своего тончайшего флагмана Galaxy S25 Edge с апреля на май или июнь 2025 года. Причиной задержки стали не технические проблемы или вопросы качества, а необходимость пересмотреть маркетинговую стратегию и календарь запусков. Об этом сообщили несколько авторитетных источников, включая ETNews и известных инсайдеров Ice Universe и Max Jambor.

Изначально планировалось, что Galaxy S25 Edge выйдет 15 апреля как ответ Samsung на ожидаемый iPhone 17 Air. Однако теперь компания рассматривает возможность синхронизировать запуск нового ультратонкого устройства с презентацией складных смартфонов Galaxy Z Fold и Z Flip нового поколения. Также обсуждается переход от оффлайн-презентаций к онлайн-формату с выпуском тизер-ролика, который раскроет ключевые особенности устройства.



Аналитики предполагают, что задержка может быть связана с желанием Samsung лучше подготовиться к конкуренции с Apple. Компания хочет тщательнее проработать позиционирование своего тончайшего флагмана на рынке. При этом подчёркивается, что перенос сроков не вызван производственными проблемами — это хороший знак, так как подобные сложности могли бы привести к более серьёзным задержкам.



Galaxy S25 Edge должен стать самым тонким смартфоном в истории Samsung, сохраняя при этом флагманские характеристики. Компания пока не раскрывает точных дат презентации, но обещает предоставить больше информации в ближайшее время. Ожидается, что устройство получит обновлённый дизайн, улучшенные камеры и топовую начинку, которая позволит ему конкурировать с лучшими предложениями на рынке.



Пока неясно, будет ли Samsung проводить отдельное мероприятие для Galaxy S25 Edge или включит его в презентацию складных моделей.