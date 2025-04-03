Разработчики Steel Seed подтвердили поддержку технологии NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation в игре, которая выйдет 22 апреля после небольшого переноса

Сегодня стало известно, что научно-фантастический стелс-экшен Steel Seed от итальянской студии Storm in a Teacup будет поддерживать новейшую технологию NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation сразу при запуске. Игра, созданная на движке Unreal Engine 5, недавно была перенесена с 10 на 22 апреля — разработчикам потребовалось дополнительное время для исправления технических проблем в консольных версиях.

Системные требования Steel Seed выглядят достаточно скромными. Минимальная конфигурация включает процессор Intel i7-3770k, видеокарту уровня GTX 1070 и 16 ГБ оперативной памяти. Для комфортной игры рекомендуется RTX 2070 или её аналоги от AMD и Intel. Поддержка DLSS 4 особенно пригодится владельцам новейших видеокарт GeForce RTX 50, позволяя добиться более высокого FPS без потери качества изображения.



Параллельно с этим на Steam Early Access вышла паркур-игра STORROR Parkour Pro, которая уже поддерживает технологии DLSS Super Resolution и DLSS Frame Generation. Разработчики планируют дорабатывать проект в течение 6-12 месяцев, основываясь на отзывах игроков.



NVIDIA также опубликовала новые демонстрационные ролики, показывающие работу DLSS 4 Multi Frame Generation в Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED и FragPunk от Bad Guitar Studio. Технология продолжает набирать популярность среди разработчиков, предлагая игрокам возможность наслаждаться плавным геймплеем даже на demanding-проектах.