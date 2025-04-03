Компания Nintendo представила Mario Kart World — новую часть легендарной серии гоночных игр, которая выйдет исключительно на консоли Switch 2

Во время презентации Nintendo Direct компания официально анонсировала новую часть культовой гоночной серии — Mario Kart World. Игра станет эксклюзивом для предстоящей консоли Nintendo Switch 2 и не будет выпущена на оригинальной Nintendo Switch. Это довольно неожиданное решение, учитывая, что предыдущая часть серии, Mario Kart 8 Deluxe, разошлась тиражом более 67 миллионов копий и продолжает оставаться одной из самых популярных игр на платформе.

Ключевым нововведением станет поддержка гонок с участием до 24 игроков одновременно. Разработчики значительно расширили игровой мир — теперь трассы включают не только традиционные гоночные треки, но и водные участки, воздушные секции с особыми крыльями для картов, а также возможность съезжать с трассы и исследовать окружающее пространство. По словам создателей, игроки смогут ехать "практически куда угодно", чтобы достичь финиша.



Особый интерес вызывает новый режим свободного передвижения, который сравнивают с Forza Horizon в мире Mario Kart. Игра также порадует поклонников серии новыми бонусами и способностями — например, возможностью увеличивать размер персонажа или управлять огромными грузовиками, сметающими конкурентов на пути.



Решение сделать игру эксклюзивом для Switch 2 выглядит стратегическим ходом Nintendo. С одной стороны, это может разочаровать владельцев оригинальной Switch, которых насчитывается более 100 миллионов. С другой — именно такие мощные эксклюзивы способны мотивировать игроков переходить на новую платформу. Nintendo явно рассчитывает, что Mario Kart World станет одним из главных аргументов в пользу покупки Switch 2.



Более подробную информацию о Mario Kart World компания обещает раскрыть во время отдельного стрима 17 апреля 2025 года.