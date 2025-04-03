Вышла новая портативная консоль Super Pocket NeoGeo с поддержкой картриджей Evercade и коллекционным изданием MVS

Компания HyperMegaTech выпустила новую портативную игровую консоль Super Pocket NeoGeo, ориентированную на поклонников классических аркадных игр. Устройство поставляется с 14 предустановленными лицензионными играми, включая такие культовые тайтлы как Metal Slug X, Fatal Fury Special и Samurai Showdown. Хотя количество предустановленных игр может показаться небольшим по сравнению с другими портативными системами, ключевое отличие заключается в их полной легальности — все они официально лицензированы.

Главной особенностью консоли стала поддержка картриджей Evercade, что значительно расширяет игровую библиотеку. Пользователи могут приобрести более 60 различных картриджей, каждый из которых содержит около 10 игр, что в сумме даёт доступ к более чем 600 тайтлам. Картриджи стоят около 20 долларов и позиционируются как коллекционные предметы.

Консоль получила простую систему управления с цифровым джойстиком, четырьмя основными кнопками и четырьмя триггерами. Экран размером 2,8 дюйма с разрешением 320×240 пикселей выполнен по IPS-технологии. Устройство оснащено разъёмом для наушников 3,5 мм и обеспечивает около четырёх часов автономной работы.

Особый интерес представляет ограниченная версия MVS, выпущенная тиражом всего 3000 экземпляров. Её можно предзаказать за 80 евро с ожидаемой доставкой в конце июня. Стандартная версия будет стоить 60 евро, но пока недоступна для заказа.