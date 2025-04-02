Компания MSI обновила технологию OLED Care 2.0, продлив период между профилактическими обновлениями экрана с 16 до 24 часов по просьбам пользователей

MSI объявила о важном обновлении своей фирменной технологии OLED Care 2.0, которая защищает экраны мониторов от выгорания. По многочисленным просьбам пользователей компания пересмотрела работу функции Panel Protect, увеличив интервал между автоматическими обновлениями панели с 16 до 24 часов.

Раньше система активировалась каждые 16 часов накопленного использования, что иногда прерывало работу или игру пользователей. Теперь процесс будет запускаться реже, что сделает использование мониторов более комфортным, при этом сохраняя все преимущества защиты экрана. Обновление начнёт распространяться в мае 2025 года для всей линейки QD-OLED мониторов MSI через прошивку.



Компания подчеркнула, что нововведение не повлияет на гарантийные обязательства, включая трёхлетнюю защиту от выгорания пикселей (условия могут отличаться в зависимости от региона). Пользователям достаточно будет скачать и установить обновление, чтобы получить улучшенную версию OLED Care 2.0.



Те, кто хочет узнать подробности о гарантии и работе обновлённой системы, могут ознакомиться с информацией на официальном сайте MSI.