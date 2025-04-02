Накопитель Team Group T-CREATE P31 для кинематографистов завоевал престижную награду iF Design Award 2025 благодаря инновационному дизайну и экологичности

Компания Team Group, мировой лидер в производстве решений для хранения данных, сообщила о получении престижной премии iF DESIGN AWARD 2025. Награду завоевал портативный SSD CinemaPr P31 из линейки T-CREATE, созданный специально для кинематографистов и операторов.

Премия iF Design Award считается одной из самых авторитетных в мире дизайна, её часто называют "Оскаром" в этой области. В 2025 году жюри оценивало более 10 000 заявок из 66 стран, уделяя особое внимание устойчивости и экологичности решений.

Устройство весом всего 97 грамм оснащено уникальной системой крепления с 12 отверстиями под стандартные 1/4-дюймовые винты, что позволяет легко интегрировать его в различные профессиональные камерные системы. При компактных размерах накопитель предлагает скорость передачи данных до 2000 МБ/с через интерфейс Type-C и объём памяти до 4 ТБ. Корпус из алюминиевого сплава, обработанный на 5-осевом ЧПУ станке, сочетается с графеновой системой охлаждения, обеспечивая защиту по стандарту IP67.



Особое внимание Team Group уделила экологичности упаковки, которая более чем на 95% состоит из бумажных материалов. Эта деталь стала одним из ключевых факторов при присуждении премии, поскольку устойчивое развитие стало центральной темой конкурса в этом году.