GIGABYTE представила флагманские игровые ноутбуки AORUS MASTER 18 и 16 с видеокартами RTX 5090 и инновационной системой охлаждения

Компания GIGABYTE официально объявила о начале продаж своих новых игровых ноутбуков AORUS MASTER 18 и AORUS MASTER 16. Эти флагманские модели поступили в розницу и крупные интернет-магазины 31 марта 2025 года. Обе модели оснащены новейшими видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5090 и 5080 Laptop GPU с максимальным энергопотреблением до 175 Вт. Ноутбуки одинаково хорошо справляются с рендерингом 3D-графики, стримингом и запуском требовательных игр.



Особое внимание разработчики уделили системе охлаждения WINDFORCE Infinity EX. В ней используются вентиляторы с 158 асимметричными лопастями, новая боковая конструкция корпуса, дополнительные вентиляторы для внутреннего обдува и технология 3D VortX для оптимального распределения воздушных потоков. Это позволяет ноутбукам сохранять высокую производительность даже при экстремальных нагрузках.



Визуально устройства выделяются агрессивным игровым дизайном с 3D-волновым эффектом, тёмно-чёрным цветом и настраиваемой RGB-подсветкой. AORUS MASTER 18 получил огромный 18-дюймовый экран, который переопределяет стандарты мобильного гейминга. Обе модели оснащены дисплеями с ультравысокой частотой обновления для максимально плавной картинки.



Внутри ноутбуков работает фирменная система искусственного интеллекта GiMATE, которая автоматически оптимизирует подачу питания, скорость вентиляторов и другие параметры в зависимости от выполняемых задач.



