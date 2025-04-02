Capcom раздала бесплатный набор предметов в честь продажи 10 миллионов копий Monster Hunter Wilds и рассказала о планах по обновлениям

Компания Capcom объявила о выпуске специального подарочного набора в честь того, что Monster Hunter Wilds преодолела отметку в 10 миллионов проданных копий по всему миру. Директор игры Юя Токуда лично обратился к игрокам с благодарностью за их поддержку. Он отметил, что разработчики внимательно изучают все отзывы и предложения сообщества, чтобы сделать игру ещё лучше.

В качестве подарка все игроки могут получить бесплатный набор предметов под названием "10 Million Celebration Item Pack". В него входят 30 мега-зелий, 20 порошков жизни, 20 мега-бочек, 10 сфер крепкой брони и 10 серебряных яиц. Набор доступен с 1 по 13 апреля 2025 года. Чтобы его получить, нужно обновить игру до последней версии и зайти в раздел бонусов.

Токуда также рассказал о планах по дальнейшему развитию игры. Разработчики продолжат выпускать бесплатные обновления с новым контентом и улучшениями. Уже в конце мая ожидается крупное обновление с коллаборацией с другой игрой Capcom, а в будущем добавят ещё больше новых функций. Команда постарается сделать так, чтобы игроки остались довольны этими изменениями.

В своём обращении директор Monster Hunter Wilds ещё раз поблагодарил сообщество за активность и поддержку. Он пообещал, что команда будет и дальше прислушиваться к мнению игроков и работать над улучшением игрового опыта. Полную информацию о предстоящих обновлениях, изменениях баланса и других улучшениях можно найти на официальном сайте игры.

Напоследок Токуда пожелал всем охотникам приятной игры и выразил надежду, что подаренный набор предметов поможет им в их приключениях.