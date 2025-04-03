На презентации Vision 2025 Intel обозначила процессоры Core Ultra 300 Panther Lake как продукт 2026 года, несмотря на более ранние заявления

На недавней презентации Vision 2025 компания Intel официально подтвердила, что её новые процессоры Core Ultra 300 серии Panther Lake появятся только в 2026 году. Эта информация была представлена на одном из слайдов во время мероприятия в Лас-Вегасе. Данные согласуются с дорожной картой AI PC, которую ранее показало китайское подразделение компании — там тоже указывался первый квартал 2026 года как срок массового выхода Panther Lake на техпроцессе 18A.

Интересно, что ещё в начале марта руководство Intel опровергало слухи о переносе Panther Lake на 2026 год. Тогда представители компании настаивали, что процессоры выйдут во второй половине 2025 года. Такие же заявления содержались и в письме нового главы компании Лип-Бу Тана инвесторам на прошлой неделе. Он говорил о планах укрепить лидерские позиции во второй половине 2025 года с выходом Panther Lake, а затем представить Nova Lake в 2026 году.

По данным инсайдеров, ограниченная партия Core Ultra 300 может появиться уже в октябре этого года в рамках программы Early Enablement Program. Однако основной объём производства, судя по последним данным, действительно сместился на 2026 год. На презентации старший вице-президент подразделения клиентских вычислений Джим Джонсон с энтузиазмом рассказывал о преимуществах Panther Lake, который должен сочетать энергоэффективность Lunar Lake с производительностью Arrow Lake.

В Intel подчеркивают, что их текущая дорожная карта клиентских процессоров — самая инновационная за всю историю компании. Тем не менее, расхождение между первоначальными заявлениями и окончательными сроками выпуска Panther Lake вызывает вопросы. Пока остаётся неясным, связано ли это с трудностями в освоении 18-нанометрового техпроцесса или является частью маркетинговой стратегии компании. Полную информацию о новых процессорах можно найти в записи презентации на официальном канале Intel Business.