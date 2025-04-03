На недавней презентации Vision 2025 компания Intel официально подтвердила, что её новые процессоры Core Ultra 300 серии Panther Lake появятся только в 2026 году. Эта информация была представлена на одном из слайдов во время мероприятия в Лас-Вегасе. Данные согласуются с дорожной картой AI PC, которую ранее показало китайское подразделение компании — там тоже указывался первый квартал 2026 года как срок массового выхода Panther Lake на техпроцессе 18A.
Интересно, что ещё в начале марта руководство Intel опровергало слухи о переносе Panther Lake на 2026 год. Тогда представители компании настаивали, что процессоры выйдут во второй половине 2025 года. Такие же заявления содержались и в письме нового главы компании Лип-Бу Тана инвесторам на прошлой неделе. Он говорил о планах укрепить лидерские позиции во второй половине 2025 года с выходом Panther Lake, а затем представить Nova Lake в 2026 году.
По данным инсайдеров, ограниченная партия Core Ultra 300 может появиться уже в октябре этого года в рамках программы Early Enablement Program. Однако основной объём производства, судя по последним данным, действительно сместился на 2026 год. На презентации старший вице-президент подразделения клиентских вычислений Джим Джонсон с энтузиазмом рассказывал о преимуществах Panther Lake, который должен сочетать энергоэффективность Lunar Lake с производительностью Arrow Lake.
В Intel подчеркивают, что их текущая дорожная карта клиентских процессоров — самая инновационная за всю историю компании. Тем не менее, расхождение между первоначальными заявлениями и окончательными сроками выпуска Panther Lake вызывает вопросы. Пока остаётся неясным, связано ли это с трудностями в освоении 18-нанометрового техпроцесса или является частью маркетинговой стратегии компании. Полную информацию о новых процессорах можно найти в записи презентации на официальном канале Intel Business.
На недавней презентации Vision 2025 компания Intel официально подтвердила, что её новые процессоры Core Ultra 300 серии Panther Lake появятся только в 2026 году. Эта информация была представлена на одном из слайдов во время мероприятия в Лас-Вегасе. Данные согласуются с дорожной картой AI PC, которую ранее показало китайское подразделение компании — там тоже указывался первый квартал 2026 года как срок массового выхода Panther Lake на техпроцессе 18A.