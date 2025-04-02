Команда inZOI оперативно выпустила хотфиксы для раннего доступа, анонсировала частые обновления и улучшение коммуникации с комьюнити

Команда разработчиков inZOI опубликовала развернутое сообщение для игроков, в котором рассказала о ближайших планах по обновлению игры. Они начали с извинений за недопонимание, вызванное предыдущим сообщением о коротком перерыве - оказалось, что команда отдыхала всего два дня, а не прекращала работу над проектом. Разработчики подчеркнули, что внимательно изучают все отзывы игроков и уже выпустили несколько экстренных исправлений, а дополнительные хотфиксы запланированы на текущую неделю.

В своем обращении студия подробно рассказала о подходах к обновлениям во время раннего доступа. Изначально планировалось выпускать крупные апдейты раз в два месяца, но учитывая специфику раннего доступа, разработчики решили чаще выпускать небольшие исправления. Особое внимание уделяется критическим багам, мешающим игровому процессу. Команда пообещала, что будет придерживаться принципов честного раннего доступа, продолжая активно работать над улучшением игры и поддерживая открытый диалог с комьюнити.

Что касается сбора отзывов, игроки могут оставлять свои предложения и сообщения о багах в специальном канале #inzoi-feedback на Discord-сервере проекта. Разработчики признались, что работа с таким масштабным и активным глобальным комьюнити для них в новинку, поэтому они экспериментируют с разными форматами коммуникации. Помимо Discord, команда готовит опросы для сбора мнений о будущих обновлениях и рассматривает новые способы двустороннего общения, которые будут удобны для игроков из разных часовых поясов.

В заключение разработчики выразили благодарность всем игрокам, поддерживающим проект, и пообещали в ближайшее время поделиться новыми интересными новостями. Они подчеркнули, что ценят каждый отзыв и намерены продолжать активную работу над улучшением inZOI, чтобы оправдать ожидания комьюнити.