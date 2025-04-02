Qualcomm анонсировала Snapdragon 8s Gen 4 на 4-нм техпроцессе с Kryo ядрами, обещая до 49% роста производительности и флагманские функции

Qualcomm официально представила новый процессор Snapdragon 8s Gen 4, который, несмотря на использование более старого 4-нм техпроцесса и архитектуры Kryo, обещает значительный прирост производительности. По сравнению с предыдущим поколением, чип демонстрирует до 49% улучшения в графике и до 31% в CPU, одновременно повышая энергоэффективность на 39%.

Одним из ключевых отличий новой модели стало отсутствие фирменных ядер Oryon, которые Qualcomm применяет в своих флагманах. Вместо этого Snapdragon 8s Gen 4 использует конфигурацию CPU с одним высокочастотным ядром (3,2 ГГц), тремя производительными (3,0 ГГц) и двумя энергоэффективными. Хотя название GPU не раскрывается, компания подчеркивает его существенный прирост в графической производительности.



Несмотря на некоторые компромиссы, такие как отсутствие поддержки mmWave 5G, чип получил современные технологии: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, UFS 4.0 и LPDDR5X с частотой 4800 МГц. Также он оснащен мощным NPU, который улучшает работу с ИИ на устройстве на 44%, и ISP, поддерживающим камеры до 320 Мп и запись видео в 8K HDR.