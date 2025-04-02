Издатель ESDigital Games и разработчик Storm in a Teacup объявили о переносе релиза своей игры Steel Seed. Вместо запланированной ранее даты 10 апреля игра выйдет 22 апреля 2025 года. Как объяснил глава маркетинга ESDigital Games Илья Сванидзе, задержка связана с необходимостью дополнительной оптимизации версий для консолей, чтобы обеспечить качественный пользовательский опыт на всех платформах.
Параллельно с этим разработчики опубликовали системные требования для PC-версии игры. Минимальные требования включают процессор Intel i7-3770k или AMD-эквивалент, видеокарту Nvidia GTX 1070 или аналогичную, 16 ГБ оперативной памяти и 50 ГБ свободного места на диске. Для комфортной игры рекомендуется использовать более мощные компоненты - процессор Intel Core i7 6700K и видеокарту Nvidia RTX 2070 или аналоги.
Игра Steel Seed, созданная на движке Unreal Engine 5, представляет собой стелс-экшен с элементами приключения в мрачной научно-фантастической вселенной.
Желающие могут уже сейчас загрузить демо-версию, чтобы оценить производительность игры на своем компьютере. Разработчики подчеркивают, что дополнительные две недели перед релизом позволят им довести все версии игры до нужного уровня качества, чтобы оправдать ожидания игроков.
Издатель ESDigital Games и разработчик Storm in a Teacup объявили о переносе релиза своей игры Steel Seed. Вместо запланированной ранее даты 10 апреля игра выйдет 22 апреля 2025 года. Как объяснил глава маркетинга ESDigital Games Илья Сванидзе, задержка связана с необходимостью дополнительной оптимизации версий для консолей, чтобы обеспечить качественный пользовательский опыт на всех платформах.