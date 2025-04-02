Разработчики игры Steel Seed объявили о переносе релиза на 22 апреля и опубликовали системные требования для PC-версии

Издатель ESDigital Games и разработчик Storm in a Teacup объявили о переносе релиза своей игры Steel Seed. Вместо запланированной ранее даты 10 апреля игра выйдет 22 апреля 2025 года. Как объяснил глава маркетинга ESDigital Games Илья Сванидзе, задержка связана с необходимостью дополнительной оптимизации версий для консолей, чтобы обеспечить качественный пользовательский опыт на всех платформах.

Параллельно с этим разработчики опубликовали системные требования для PC-версии игры. Минимальные требования включают процессор Intel i7-3770k или AMD-эквивалент, видеокарту Nvidia GTX 1070 или аналогичную, 16 ГБ оперативной памяти и 50 ГБ свободного места на диске. Для комфортной игры рекомендуется использовать более мощные компоненты - процессор Intel Core i7 6700K и видеокарту Nvidia RTX 2070 или аналоги.



Игра Steel Seed, созданная на движке Unreal Engine 5, представляет собой стелс-экшен с элементами приключения в мрачной научно-фантастической вселенной.



Желающие могут уже сейчас загрузить демо-версию, чтобы оценить производительность игры на своем компьютере. Разработчики подчеркивают, что дополнительные две недели перед релизом позволят им довести все версии игры до нужного уровня качества, чтобы оправдать ожидания игроков.