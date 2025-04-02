Компания Intel объявила о планах выпуска новых процессоров Panther Lake на 18-нанометровом техпроцессе с графикой Xe3 и поставками в 2026 году

Корпорация Intel официально подтвердила планы по выпуску нового поколения процессоров Panther Lake. Производство чипов на перспективном 18-нанометровом техпроцессе 18A должно начаться во второй половине 2025 года, а массовые поставки запланированы на начало 2026 года. Это будет первое семейство процессоров Intel, использующее данный технологический узел.

Основные особенности Panther Lake включают новые вычислительные ядра Cougar Cove и энергоэффективные Skymont, а также графическую архитектуру Xe3 Celestial. В топовой конфигурации чип будет содержать 6 производительных и 8 энергоэффективных ядер, ориентируясь в первую очередь на мобильные платформы с теплопакетом от 15 до 45 Вт. Графическая подсистема получит до 12 ядер Xe3, организованных по чиплетной схеме.

Процессоры Panther Lake станут преемниками линейки Arrow Lake и Lunar Lake, объединив их лучшие характеристики. Производственная готовность 18-нанометрового техпроцесса позволит Intel существенно улучшить энергоэффективность и производительность. Следующее поколение Nova Lake ожидается в конце 2026 года и должно продолжить технологическую эволюцию компании.



В новой архитектуре Intel использует модульный подход - основной чип будет состоять из пяти кристаллов, включая отдельные блоки для вычислений, графики, ввода-вывода и системного контроллера. Особое внимание уделено возможностям искусственного интеллекта - процессоры получат NPU пятого поколения с пока нераскрытыми характеристиками.



Эксперты отмечают, что Panther Lake представляет важный этап в стратегии Intel, демонстрируя переход компании на более совершенные техпроцессы. Успех этого поколения может определить конкурентные позиции Intel в борьбе с AMD и другими производителями процессоров в ближайшие годы. Пользователям же обещают значительный прирост как CPU, так и GPU производительности в мобильных устройствах следующего поколения.