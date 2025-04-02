Специалисты Nightdive Studios заявили о готовности взяться за ремастеринг игр с PlayStation 3 и Xbox 360, несмотря на технические сложности

Компания Nightdive Studios, известная качественными ремастерами классических игр, объявила о готовности взяться за проекты с консолей седьмого поколения. В интервью VGC представители студии рассказали, что рассматривают возможность работы с играми от PlayStation 3 и Xbox 360, несмотря на технические сложности, связанные с уникальной архитектурой этих платформ.



Директор по развитию бизнеса Ларри Куперман объяснил, что при выборе проектов студия учитывает множество факторов. Важное значение имеет наличие исходного кода и его состояние, а также доступность ассетов. Особую сложность представляют эксклюзивы PS3 из-за нестандартной CELL-архитектуры, которая изначально создавала проблемы разработчикам. Генеральный директор Стивен Кик привел в пример шутер Haze 2008 года, отметив, что при работе над ремастерами студия всегда консультируется с оригинальными разработчиками.



Nightdive Studios уже имеет впечатляющее портфолио, включающее ремастеры System Shock, The Thing и Star Wars: Dark Forces. Специалисты студии уверены, что их собственный движок и накопленный опыт позволят успешно адаптировать даже самые сложные проекты седьмого поколения для современных платформ. В ближайшие годы это может открыть вторую жизнь для многих забытых игр той эпохи, которые в противном случае остались бы привязаны к устаревшим консолям.



Куперман подчеркнул, что миссия студии — сохранять игровое наследие, и седьмое поколение консолей содержит множество достойных проектов, которые не должны быть забыты. Хотя работа с PS3-эксклюзивами потребует решения серьезных технических задач, в Nightdive уверены, что справятся с этим.



Поклонники ретро-игр теперь с нетерпением ждут новостей о первых проектах Nightdive из седьмого поколения. Успех таких инициатив может вдохновить и других разработчиков на восстановление классических тайтлов 2000-х годов, многие из которых сегодня труднодоступны для современных игроков. В ближайшие годы нас, вероятно, ждет новая волна ремастеров, которая познакомит новое поколение с культовыми играми PS3 и Xbox 360.