Постъядерный survival-экшен Atomfall от Rebellion собрал свыше 1,5 миллиона игроков за первые пять дней после релиза благодаря Game Pass

Новый survival-экшен Atomfall от британской студии Rebellion показал высокие результаты старта, собрав более 1,5 миллиона игроков за первые пять дней после релиза. Игра, вышедшая 27 марта 2025 года на консолях нового поколения и в сервисе Xbox Game Pass, предлагает альтернативный взгляд на ядерный апокалипсис, перенося действие в британскую сельскую местность.

Генеральный директор Rebellion Джейсон Кингсли выразил удовлетворение таким успехом, отметив, что студия сознательно пошла на риск, создавая нечто отличное от привычных стандартов жанра. Atomfall черпает вдохновение из классических британских книг, фильмов и телесериалов, предлагая игрокам исследовать разрушенный, но все еще живописный сельский пейзаж. Особый интерес вызывает тот факт, что игра вышла практически одновременно с модом Fallout: London для Fallout 4, позволяя сравнить два разных видения постапокалиптической Британии.



Успех Atomfall во многом связан с доступностью через подписку Game Pass, однако даже с учетом этого факта результат впечатляет для новой IP от независимого разработчика. Критики отмечают увлекательный нарратив и систему исследования мира, хотя и указывают на наличие технических проблем и неидеальную озвучку, которые могут быть исправлены в будущих обновлениях.



Несмотря на некоторые недостатки, Atomfall уже получил положительные оценки за свою атмосферу, визуальный стиль и реиграбельность. Rebellion планирует продолжать поддерживать проект новым контентом, что делает его перспективным для тех, кто ищет свежий взгляд на survival-жанр с национальным колоритом. Пока Fallout остается эталоном постапокалиптических игр, Atomfall демонстрирует, что у этого направления есть потенциал для развития за пределами американской тематики.





