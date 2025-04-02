По данным инсайдеров, Ubisoft готовит к выходу в 2025 году аркадный мультиплеерный спин-офф Assassin's Creed Invictus

Инсайдер Том Хендерсон сообщил, что Ubisoft планирует выпустить мультиплеерный спин-офф Assassin's Creed Invictus уже в этом году. Проект был впервые упомянут в финансовом отчете компании еще в октябре 2022 года, когда Ubisoft праздновала 15-летие франшизы и представляла обновленную дорожную карту. Разработкой игры занимается команда, в которую вошли ветераны проекта For Honor.

Согласно утечкам от xJ0nathan и Insider Gaming, Assassin's Creed Invictus представляет собой аркадный мультиплеер, вдохновленный такими играми, как Fall Guys и Super Smash Bros. Игроки смогут соревноваться в различных режимах, включая командные сражения, свободные для всех битвы и скоростные забеги. Особенностью проекта станут специальные способности персонажей, которые дадут преимущество в бою. Камера в игре будет находиться дальше от персонажа, чем в основных играх серии. Среди играбельных героев появятся знакомые по предыдущим частям персонажи, такие как Эцио и Чезаре Борджиа.



Успех нового формата для франшизы пока под вопросом, но Ubisoft начинает 2025 год уверенно после удачного старта Assassin's Creed Shadows, которая разошлась тиражом более трех миллионов копий за первую неделю. Это второй показатель в истории серии после Valhalla, хотя та вышла в пандемию, что могло повлиять на продажи.



Параллельно с Invictus студия готовит ремейк Black Flag, релиз которого, по слухам, перенесли на 2026 год. Первоначально его планировали выпустить уже в ноябре 2025 года, но сроки сдвинулись из-за задержки Shadows. Ходят слухи, что и в Shadows со временем может появиться кооперативный мультиплеер. Очевидно, что Ubisoft делает ставку на расширение вселенной Assassin's Creed, для чего даже создала отдельное подразделение, которое займется развитием ключевых франшиз компании.





