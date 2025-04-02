Разработчики Runescape представили кооперативную survival-игру Dragonwilds с базостроением и прокачкой навыков в новой локации мира Gielinor

Компания Jagex, создавшая культовую ММО Runescape, объявила о работе над новым проектом под названием Dragonwilds. Это будет не массовая многопользовательская игра, а кооперативный survival-проект на четверых игроков, действие которого развернётся во вселенной Runescape. В игре сохранятся узнаваемые элементы оригинальной вселенной — привычные монстры, система навыков вроде кулинарии и горного дела, но в сочетании с типичными для жанра механиками строительства баз и выживания.

Генеральный директор Jagex Джон Беллами в интервью GamesRadar пояснил, что для разработки Dragonwilds была собрана совершенно новая команда из ветеранов индустрии. Проект создаётся как для преданных поклонников франшизы, так и для новых игроков. Действие игры происходит в Ашенфолле — ранее неисследованном континенте мира Гелинор, окутанном магической субстанцией Анима. Главной целью игроков станет победа над Королевой Драконов, для чего придётся заниматься сбором ресурсов, строительством и прокачкой навыков.



На старте Early Access игра предложит два региона с пятью уникальными биомами, при этом разработчики не исключают добавления новых локаций после релиза. Хотя события разворачиваются в новой местности, игроки увидят знакомые достопримечательности и врагов, но преображённых под влиянием Анимы. Как и в Old-school Runescape, Jagex планирует активно прислушиваться к сообществу и дорабатывать игру на основе отзывов игроков.



Dragonwilds выйдет в ранний доступ Steam весной 2025 года. Разработчики подчёркивают, что хотят создать достойный проект, который сможет носить имя Runescape, сохраняя дух оригинальной игры, но предлагая совершенно новый игровой опыт. Поклонники франшизы уже проявляют интерес к тому, как Jagex адаптирует знакомую вселенную под survival-механики, особенно в части системы прогрессии и кооперативного геймплея.