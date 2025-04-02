Согласно новым данным, Oppo Find X8 Ultra стал толще предыдущей модели, но обзавелся увеличенной батареей на 6100 мАч и 100-ваттной зарядкой

В сети появились свежие подробности о готовящемся к выходу флагмане Oppo Find X8 Ultra. Согласно информации от известного инсайдера Digital Chat Station, новинка получит аккумулятор емкостью 6100 мАч, что станет рекордом для флагманских смартфонов Oppo. При этом устройство окажется толще своего предшественника Find X7 Ultra — толщина корпуса составит 8,78 мм против прежних 9,5 мм.

Интересно, что даже с такой батареей X8 Ultra будет тоньше текущего флагмана Samsung Galaxy S25 Ultra, который сейчас можно приобрести за $1175 на Amazon. Правда, вес новинки увеличился до 226 граммов против 221 грамма у прошлогодней модели.

Дизайн смартфона также претерпел изменения. В отличие от Find X7 Ultra с комбинированной отделкой из веганской кожи, новая модель получит полностью стеклянную заднюю панель. Доступны будут три однотонных варианта: черный, розовый и белый. Digital Chat Station даже опубликовал реальные фотографии белой версии, где виден плоский экран и переработанный модуль камеры Hasselblad, который теперь выглядит более лаконично по сравнению с ранними рендерами.

Find X8 Ultra станет единственным в линейке смартфоном на процессоре Snapdragon 8 Elite, тогда как младшие модели X8s и X8s+ получат другие чипсеты. Выход новинки ожидается в ближайшие месяцы, и судя по характеристикам, Oppo делает ставку на автономность и скорость зарядки как ключевые преимущества своего нового флагмана.