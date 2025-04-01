В сети появились данные о Oppo Find X8s+ с аккумулятором на 6000 мАч как у OnePlus 13 и новым процессором Dimensity 9400+

Недавно в сети всплыла информация о готовящемся к выходу смартфоне Oppo Find X8s+. Устройство позиционируется как обновленная версия текущей модели Find X8 и, судя по данным, получит несколько заметных изменений. Главным новшеством станет увеличенная до 6000 мАч батарея, которая сравняется по емкости с ожидаемым OnePlus 13.

Смартфон сохранит диагональ экрана 6,59 дюйма, но получит обновленный процессор MediaTek Dimensity 9400+ вместо Dimensity 9400 в текущей версии. Корпус устройства немного изменится - толщина составит 7,95 мм против 7,9 мм у предшественника, а вес увеличится с 193 до 195 граммов. Интересно, что при таких компактных размерах инженерам Oppo удалось разместить более емкий аккумулятор.

Дизайн Find X8s+ в целом сохранит черты текущей модели, включая характерный модуль камеры. Однако младшая версия X8s, согласно данным, получит уменьшенный вариант этого дизайна. Покупателям предложат три варианта расцветки: черный, белый и фиолетовый, причем последний удивительно похож на оттенок, который использует Vivo в своей линейке X200s.

Ожидается, что Oppo представит Find X8s+ в начале апреля 2025 года. Если информация подтвердится, новинка может составить серьезную конкуренцию OnePlus 13, предлагая аналогичную автономность в схожем форм-факторе. Ценовой диапазон пока остается неизвестным, но учитывая, что текущая модель Find X8 начинается от 637 евро, можно ожидать, что X8s+ окажется в премиальном сегменте.