Компания Quiet PC выпустила тихие мини-компьютеры UltraNUC Pro 14 на базе процессоров Intel Ultra 7 155H в специальных корпусах Akasa с пассивным охлаждением

Компания Quiet PC, известная своими бесшумными компьютерными решениями, представила новую линейку мини-ПК UltraNUC Pro 14. Эти устройства построены на базе процессоров Intel Meteor Lake, включая модели Core 3 100U, Core Ultra 5 125H и топовый Core Ultra 7 155H. Особенностью новинок стало использование специального корпуса Akasa Turing RC Pro, который обеспечивает полностью пассивное охлаждение без вентиляторов.

Хотя корпус Akasa несколько крупнее стандартного шасси NUC от Asus, он остается компактным по сравнению с традиционными мини-ITX системами. Главное преимущество такого решения - полное отсутствие шума, что особенно важно для офисных помещений, домашних кинотеатров или звукозаписывающих студий. При этом благодаря встроенным графическим ядрам Intel Arc Alchemist эти системы могут справляться даже с некоторыми игровыми задачами.

Покупателям предлагаются различные конфигурации оперативной памяти - от 16 до 64 ГБ DDR5 от Corsair. Для хранения данных доступны быстрые NVMe накопители PCIe 4.0 объемом до 8 ТБ, а также дополнительные SATA SSD такой же емкости. В качестве опции можно заказать внешний DVD-привод и другие периферийные устройства.

По части подключений UltraNUC Pro 14 предлагает стандартный для платформы NUC 14 набор портов: один USB-C 3.2 Gen2x2 и два USB-A 3.2 Gen2 на передней панели, а на задней - два Thunderbolt 4, один USB-A 3.2 Gen 2, один USB 2.0, два HDMI 2.1 и гигабитный Ethernet. Беспроводные подключения обеспечиваются модулем Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.



Конфигурация с процессором Core Ultra 7 155H, 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ с двухлетней гарантией обойдется в 1263,42 евро. Это разумная цена, учитывая, что аналогичный мини-ПК от Asus без пассивного охлаждения стоит около 1000 евро.